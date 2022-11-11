Фахівці Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії Охматдиту Львова провели успішне лікування з виправлення вродженого незрощення піднебіння у 10-місячної Соломійки з Хмельницької області.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Дитина народилася з повним незрощенням м’якого піднебіння, тому вже в перші години після народження дівчинка не могла смоктати груди, у неї були порушення дихання, що загрожувало її життю та розвитку, – написали медики.

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Повідомляється, що ще в пологовому будинку мамі немовляти пояснили стан дитини і допомогли налагодити життєво необхідні процедури. Жінка не розгубилася і одразу почала шукати допомоги. Соломійку консультували дитячі щелепно-лицьові хірурги з Києва. Однак оперували у Львові.

– Найкраще такі недоліки виправляти в сім-дев’ять місяців. З досвіду Центру, це оптимальний час, щоб допомогти дитині. Саме в цьому віці у нас найбільше шансів не пошкодити важливі структури для формування щелепи в процесі росту, – пояснила хірург Центру Христина Погранична.

За її словами, дуже важливо не пропустити той момент, коли операція допоможе дитині заговорити, адже через дефект піднебіння вона не може навчитися вимовляти звуки.

У результаті щелепно-лицьовим хірургам вдалося відтворити анатомічну цілісність твердого і м’якого піднебіння, відновити його функціональну активність.

Зазначається, що Соломійка, якій сьогодні вже рік і три місяці, не просто одужала, але вже інтенсивно вчиться володіти м’язами, говорити за допомогою логопеда. Якщо раніше дитина не могла пити мамине молоко, то зараз прекрасно справляється зі звичною твердою їжею.

Джерело: Охматдит Львова