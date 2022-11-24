Фахівці Національної дитячої клінічної лікарні Охматдит успішно пересадили печінку 19-річної Вероніки від загиблого в аварії 17-річного хлопця.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Зараз Вероніці 19 років. Про своє важке спадкове захворювання, хвороби Вільсона-Коновалова, вона дізналася в 10 років. Ця хвороба призводить до надмірного накопичення міді в тканинах, першою страждає печінка, – пишуть медики.

За їхніми словами, стан Вероніки різко погіршився в кінці жовтня, вона дуже ослабла, а колір її шкіри змінився на жовтий.

Повідомляється, що в Охматдит Вероніка потрапила з ознаками гострої печінкової недостатності та білірубіном понад 200. Печінка у дівчини функціонувала на 20%. Стан був критичний, тому фахівці вирішили проводити трансплантацію. Це був єдиний шанс зберегти її життя.

Зазначається, що на сімейну трансплантацію погодилися родичі дівчини. Але підготовка донорів до пересадки займає багато часу, тому паралельно дівчині шукали посмертного донора.

Український Центр Трансплант Координації (УЦТК) надав перший статус екстреності пацієнтці Охматдиту. Це означає, що такого пацієнта система розглядає як пріоритетного для отримання донорського органу.

Вже протягом трьох днів після надання статусу система підібрала для Вероніки двох посмертних донорів, але їхня печінка виявилася непридатною для трансплантації.

Нарешті донора знайшли в Одеській області. Ним став 17-річний хлопець, який загинув в автокатастрофі. Після констатації смерті мозку, сім’я хлопця дала дозвіл на трансплантацію органів.

– Для забору органів виїхала команда Охматдиту. Складна логістика і шлях понад 400 км треба було продумати до дрібниць, щоб зберегти органи. Поза організмом печінка може бути придатною для пересадки лише 8 годин, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, кожна трансплантація – це відразу три хірургічних втручання: забір органу у донора, back-table і пересадка реципієнту. Щоб зберегти час, друга бригада фахівців паралельно готувала Вероніку до трансплантації в Києві.

Дівчина була в операційній більше 15 годин. Разом з командою Охматдиту працювали фахівці лікарні Феофанія. Трансплантація пройшла успішно.

Зазначається, що це був перший випадок в Україні, коли посмертним донором органів став неповнолітній.

В Охматдиті, крім печінки, фахівці лікарні пересадили нирку донора 9-річному хлопчикові. Останні півроку він жив у відділенні інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій, тому що його життя залежало від процедури гемодіалізу, що замінює роботу нирок.

Ще одну нирку пересадили львівські лікарі.

Через два тижні після трансплантації Вероніку виписали з Охматдиту.