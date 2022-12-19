Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет лечат 13-летнего Артура из Херсонщины. Во время обстрела он получил тяжелое ранение левой руки, которую медикам пришлось ампутировать.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Артур пережил оккупацию. Украинский флаг он спрятал в соседском огороде, а украинские книги — под шкафом. Когда наши военные освободили Херсон, казалось, самое страшное уже позади, — пишут медики.

По их словам, в конце ноября Артур шел в гости к подруге и попал под обстрел. У него сильно пострадала левая рука, ребенка забрали в Херсонскую больницу.

Выяснилось, что спасти руку было невозможно: ее пришлось ампутировать. В Херсоне оперировали под фонариками, потому что в больнице не было ни света, ни воды. В НДСБ Охматдет парня эвакуировали после того, как херсонские врачи смогли стабилизировать состояние подростка.

Как рассказала мама мальчика, его первые слова после ампутации были: “Как я дальше буду жить?”…

Сообщается, что медики Охматдета продолжили лечение и реабилитацию Артура. Сейчас с парнем работают психологи.

— В дальнейшем Артура ждет протезирование. Сейчас надо, чтобы у мальчика зажили раны. Тогда специалисты больницы смогут приступить к реабилитации и подготовке ребенка к протезированию,— рассказывает заведующий отделением микрохирургии Охматдета Валерий Бовкун.

По словам медиков, подросток уже снова начал общаться онлайн со своими друзьями, хотя первое время отказывался от любых разговоров.

Источник: Охматдет