Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит лікують 13-річного Артура з Херсонщини. Під час обстрілу він отримав важке поранення лівої руки, яку медикам довелося ампутувати.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

Зараз дивляться

– Артур пережив окупацію. Український прапор він сховав у сусідському городі, а українські книги — під шафою. Коли наші військові звільнили Херсон, здавалося, найстрашніше вже позаду, – пишуть медики.

За їхніми словами, в кінці листопада Артур йшов в гості до подруги і потрапив під обстріл. У нього сильно постраждала ліва рука, дитину забрали в херсонську лікарню.

З’ясувалося, що врятувати руку було неможливо: її довелося ампутувати. У Херсоні оперували під ліхтариками, бо в лікарні не було ані світла, ані води. У НДСЛ Охматдит хлопця евакуювали після того, як херсонські лікарі змогли стабілізувати стан підлітка.

Як розповіла мама хлопчика, його перші слова після ампутації були: “Як я далі буду жити?”…

Повідомляється, що медики Охматдиту продовжили лікування та реабілітацію Артура. Зараз з хлопцем працюють психологи.

– Надалі Артура чекає на протезування. Зараз треба, щоб у хлопчика загоїлися рани. Тоді фахівці лікарні зможуть приступити до реабілітації та підготовки дитини до протезування,— розповідає завідувач відділенням мікрохірургії Охматдиту Валерій Бовкун.

За словами медиків, підліток вже знову почав спілкуватися онлайн зі своїми друзями, хоча перший час відмовлявся від будь-яких розмов.

Джерело: Охматдит