Более 1600 украинских медицинских учреждений, в том числе больниц, клиник, фельдшерских пунктов, поликлиник российская армия уничтожила или повредила за время широкомасштабного вторжения, оставив гражданских без медицинской помощи.

Причем это касается не только прифронтовых и оккупированных территорий, ракеты и снаряды целенаправленно летят в мирные города и села.

190 больниц разрушены до основания. По февральским данным коалиции медицинских организаций, среди которых и Украинский центр здравоохранения, в нашей стране россияне повредили каждую десятую больницу.

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К тому же, уничтожено или повреждено более 350 автомобилей скорой, 125 машин с медицинским оборудованием оккупанты просто украли.

Однако, уже сегодня можно отчитаться, что 387 медицинских учреждений, пострадавших от обстрелов и бомбардировок, уже удалось полностью восстановить.

И эта работа продолжается.

Джерело: СтратКом ЗСУ

Фото: Херсонська ОВА