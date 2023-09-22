Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

1600 больниц уничтожили, машины скорой повредили или украли — действия РФ возмущают мир

22 сентября 2023, 13:34
Валентина Андрейко журналіст
зруйнована будівля

Более 1600 украинских медицинских учреждений, в том числе больниц, клиник, фельдшерских пунктов, поликлиник российская армия уничтожила или повредила за время широкомасштабного вторжения, оставив гражданских без медицинской помощи.

Причем это касается не только прифронтовых и оккупированных территорий, ракеты и снаряды целенаправленно летят в мирные города и села.

190 больниц разрушены до основания. По февральским данным коалиции медицинских организаций, среди которых и Украинский центр здравоохранения, в нашей стране россияне повредили каждую десятую больницу.

Сейчас смотрят

К тому же, уничтожено или повреждено более 350 автомобилей скорой, 125 машин с медицинским оборудованием оккупанты просто украли.

Однако, уже сегодня можно отчитаться, что 387 медицинских учреждений, пострадавших от обстрелов и бомбардировок, уже удалось полностью восстановить.

И эта работа продолжается.

Читайте также:
кров донораСтабпунктам, госпиталям и больницам нужна кровь: куда обращаться, чтобы сдать свою

Джерело: СтратКом ЗСУ

Фото: Херсонська ОВА

Теги
Война в Украине Лікарні Швидкі
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь