Понад 1600 українських медичних закладів, зокрема лікарень, клінік, фельдшерських пунктів, поліклінік російська армія знищила або пошкодила за час широкомасштабного вторгнення, залишивши цивільних без медичної допомоги.

Причому це стосується не лише прифронтових і окупованих територій, ракети і снаряди цілеспрямовано летять у мирні міста і села.

190 лікарень зруйновані вщент. За лютневими даними коаліції медичних організацій, серед яких і Український центр охорони здоров’я, в нашій країні росіяни пошкодили кожну десяту лікарню.

Зараз дивляться

До того ж, знищено або пошкоджено понад 350 автівок швидкої, 125 машин з медичним обладнанням окупанти просто вкрали.

Проте, уже сьогодні можна відзвітувати, що 387 медичних закладів, що постраждали від обстрілів і бомбардувань, уже вдалося повністю відновити.

І ця робота продовжується.

Джерело: СтратКом ЗСУ

Фото: Херсонська ОВА