Более 19 месяцев продолжается война в Украине. Российская агрессия привела к серьезным разрушениям в медицинской инфраструктуре страны.

За этот период вражеские силы не только атаковали мирное население, но и систематически наносили ущерб больницам, поликлиникам, роддомам, амбулаториям и другим медицинским объектам.

Согласно последним данным, российские оккупанты полностью разрушили 190 медицинских учреждений, которые не подлежат восстановлению.

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Еще 1 447 объектов медицинской инфраструктуры повреждены в различной степени.

Среди регионов, которые понесли наибольшие потери, можно выделить Харьковскую, Донецкую, Николаевскую, Киевскую и Черниговскую области.

В этот период также было уничтожено 103 автомобиля экстренной медицинской помощи, а еще 253 автомобиля захвачены врагом.

Несмотря на эту системную атаку на медицинскую инфраструктуру и ежедневные бомбардировки, Украина продолжает усилия в восстановлении медицинских учреждений.

Особое внимание уделяется объектам, которые находятся на деоккупированных территориях и получили повреждения в результате вражеских обстрелов и бомбардировок.

На сегодня уже полностью восстановлено 410 объектов медицинских учреждений, еще 410 объектов – частично.

Лидируют в количестве восстановленных медучреждений Николаевская, Днепровская, Киевская, Харьковская и Черниговская области.

Работы по восстановлению медицинской инфраструктуры будут продолжаться и в дальнейшем.

Министерство здравоохранения Украины вместе с партнерами планирует продолжать усилия для восстановления украинских медицинских учреждений и обеспечения условий для врачей, чтобы они могли продолжать оказывать качественную медицинскую помощь пациентам даже в условиях войны.

Фото: Херсонская ОВА