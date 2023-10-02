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Частично или полностью: за 19 месяцев войны в Украине удалось восстановить 820 медучреждений

2 октября 2023, 15:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медзаклад

Несмотря на то, что РФ и дальше уничтожает мирную инфраструктуру, в Украине продолжаются работы по восстановлению медицинских учреждений, поврежденных врагом. Так, за более чем 19 месяцев войны в разных регионах уже восстановлено полностью или частично 820 объектов медучреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Из них 410 объектов восстановлено полностью и еще 410 частично. Больше всего – в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях, — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули: несмотря на системные атаки, восстановление медицинской инфраструктуры является одним из приоритетов для государства.

В Минздраве напомнили, что за более чем 19 месяцев полномасштабной войны враг повредил 1 439 медучреждений и еще 190 объектов разрушил полностью. Наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины и Черниговщины.

Фото: Минздрав Украины

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине Лікарні МОЗ Украины статистика
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