Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, за период военного положения в Украину поступило медицинской гуманитарной помощи на сумму более 16 млрд грн из 35 стран мира.
— Помощь оказывается и будет оказываться столько, сколько потребуется. В этом нас уверяют наши партнеры, — говорится в сообщении ведомства.
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В целом за период военного положения поступило:
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- лекарственных средств – 552 586 633 ед;
- расходных материалов и средств индивидуальной защиты – 233 847 515 ед;
- инструментов – 1 370 541 ед;
- комплексных наборов – 13 924 ед;
- оборудования – 470 212 ед;
- медицинской мебели – 618 ед;
- медицинского транспорта – 692 ед;
- бронежилетов и касок для медицинских работников – 1 632 ед;
- прочего – 70 531 613 ед.
Как сообщается, в перечне лекарственных средств, получаемых Украиной, есть редкие и дорогостоящие препараты, благодаря которым получают лечение пациенты с орфанными заболеваниями.
Фото: Минздрав Украины