Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, за период военного положения в Украину поступило медицинской гуманитарной помощи на сумму более 16 млрд грн из 35 стран мира.

— Помощь оказывается и будет оказываться столько, сколько потребуется. В этом нас уверяют наши партнеры, — говорится в сообщении ведомства.

В целом за период военного положения поступило:

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лекарственных средств – 552 586 633 ед;

расходных материалов и средств индивидуальной защиты – 233 847 515 ед;

инструментов – 1 370 541 ед;

комплексных наборов – 13 924 ед;

оборудования – 470 212 ед;

медицинской мебели – 618 ед;

медицинского транспорта – 692 ед;

бронежилетов и касок для медицинских работников – 1 632 ед;

прочего – 70 531 613 ед.

Как сообщается, в перечне лекарственных средств, получаемых Украиной, есть редкие и дорогостоящие препараты, благодаря которым получают лечение пациенты с орфанными заболеваниями.

Фото: Минздрав Украины