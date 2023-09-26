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Гуманитарка для медицины: Минздрав оценил стоимость с начала полномасштабной войны

26 сентября 2023, 09:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гуманітарка

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, за период военного положения в Украину поступило медицинской гуманитарной помощи на сумму более 16 млрд грн из 35 стран мира.

— Помощь оказывается и будет оказываться столько, сколько потребуется. В этом нас уверяют наши партнеры, — говорится в сообщении ведомства.

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В целом за период военного положения поступило:

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  • лекарственных средств – 552 586 633 ед;
  • расходных материалов и средств индивидуальной защиты – 233 847 515 ед;
  • инструментов – 1 370 541 ед;
  • комплексных наборов – 13 924 ед;
  • оборудования – 470 212 ед;
  • медицинской мебели – 618 ед;
  • медицинского транспорта – 692 ед;
  • бронежилетов и касок для медицинских работников – 1 632 ед;
  • прочего – 70 531 613 ед.

Как сообщается, в перечне лекарственных средств, получаемых Украиной, есть редкие и дорогостоящие препараты, благодаря которым получают лечение пациенты с орфанными заболеваниями.

Фото: Минздрав Украины

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине гуманітарка Медики статистика
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