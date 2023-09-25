Министерство здравоохранения Украины объявило о начале работы над созданием единого регуляторного органа в сфере лекарственных средств и медицинских изделий.
С целью упрощения и обеспечения системной регуляции в этой области, новый орган объединит все государственные регулятивные функции, связанные с контролем над препаратами, медицинской и диетической продукцией, а также косметическими средствами. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
На данный момент в Министерстве здравоохранения была создана рабочая группа, которая проводит комплексный анализ и определяет все необходимые нормативно-правовые и организационные шаги для создания единого регуляторного органа.
В будущем такой орган должен упростить процедуры регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, сделать их более доступными для граждан и улучшить контроль качества.
Министерство подало заявку в Еврокомиссию на участие в программе Twinning, которая предусматривает обмен опытом между странами Европейского Союза. Этот шаг поможет изучить и внедрить лучшие практики со стороны регуляторных органов одной из стран ЕС и будет способствовать повышению качества регулирования в Украине.
— Сделать единый государственный регуляторный орган правопреемником всех подтверждений компетенций от международных органов по оценке соответствия и участия в международных сообществах, где сейчас есть Гослекслужба, — сказала заместитель министра по вопросам евроинтеграции Марина Слободниченко.