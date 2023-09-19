Лазеротерапия — недоказательный метод реабилитации. Об этом предупредили в Министерстве здравоохранения Украины.

Сомнительные аппаратные методы крайне редко вредят пациентам. Впрочем, они не помогают побороть функциональные ограничения и отнимают время.

В основе лзаэротерапии — воздействие на ткань лазерным излучением с определенной длиной световой волны.

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Эффекты, которые приписывают этому виду терапии:

Противовоспалительный.

Обезболивающий.

Противоотечный противоотечный.

Заживляющий.

Спектр использования — широкий. Но обычно лазер применяют при ревматических и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, пролежнях, мышечных спазмах и для заживления ран.

Полагаться исключительно на лазер не стоит.

Реабилитация — тяжелая работа целой команды специалистов и самого пациента. Без понимания первопричин, полного вовлечения человека и активного и доказательного восстановления, ни один аппарат не поможет.

Лазеротерапия — относительно новый метод, поэтому сбор доказательной базы еще продолжается.

Сейчас в медицинских базах данных можно найти большое количество исследований и метаанализов с различными результатами. Например, Эффективность высокоинтенсивной лазерной терапии в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, обнародованный в National Library of Medicine. Уровень доказательности публикации — умеренный. Она не позволяет прийти к однозначным выводам.

Для дальнейшей оценки возможности применения лазера при различных состояниях необходимы дополнительные хорошо спланированные исследования, которые будут базироваться на больших выборках с длительным наблюдением.

Зато правильно подобранные физические упражнения имеют твердую доказательную базу. Это подтверждает публикация Эффективные варианты лечения костно-мышечной боли в первичной медицинской помощи: систематический обзор современных доказательств, которую можно найти в National Library of Medicine.

Обзор представляет исчерпывающий итог и критическую оценку современных доказательств по лечению болевых проявлений в первичной медицинской помощи.

Учитывая имеющиеся данные, специалисты убеждают, что лазер, в лучшем случае, может быть лишь дополнением к доказательной и эффективной реабилитационной помощи. Хотя лучше дождаться более основательных и качественных исследований, касающихся этого метода.

Доказательная реабилитация — бесплатная, она полностью покрывается НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.

Стационарная реабилитационная услуга по одному направлению реабилитации должна длиться минимум 14 дней с продолжительностью процедур от трех часов в день.

По двум направлениям и более — более 21 дня.

Амбулаторная реабилитация предусматривает более 14 дней интенсивных занятий, которые должны длиться более часа в сутки.

Каждый пациент, в зависимости от тяжести травмы, может получить от 2 до 8 реабилитационных циклов в течение года.