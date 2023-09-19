Лазеротерапія – недоказовий метод реабілітації. Про це попередили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Сумнівні апаратні методи вкрай рідко шкодять пацієнтам. Утім, вони не допомагають побороти функціональні обмеження та забирають час.

В основі лазеротерапії – вплив на тканину лазерним випромінювання з певною довжиною світлової хвилі.

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Ефекти, які приписують цьому виду терапії:

Протизапальний.

Знеболювальний.

Протинабряковий.

Загоювальний.

Спектр використання – широкий. Та зазвичай лазер застосовують у разі ревматичних і дегенеративних захворювань опорно-рухового апарату, пролежнях, м’язових спазмах та для загоєння ран.

Покладатися виключно на лазер не варто.

Реабілітація – важка робота цілої команди фахівців та самого пацієнта. Без розуміння першопричин, повного залучення людини та активного й доказового відновлення, жоден апарат не допоможе.

Лазеротерапія – відносно новий метод, тож збір доказової бази ще триває.

Наразі в медичних базах даних можна знайти велику кількість досліджень і метааналізів із різними результатами. Наприклад, Ефективність високоінтенсивної лазерної терапії в лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, оприлюднений у National Library of Medicine. Рівень доказовості публікації – помірний. Вона не дає змоги дійти однозначних висновків.

Для подальшої оцінки можливості застосування лазера за різних станів необхідні додаткові добре сплановані дослідження, які базуватимуться на більших вибірках з тривалим спостереженням.

Натомість правильно підібрані фізичні вправи мають тверду доказову базу. Це підтверджує публікація Ефективні варіанти лікування кістково-м’язового болю в первинній медичній допомозі: систематичний огляд сучасних доказів, яку можна знайти в National Library of Medicine.

Огляд представляє вичерпний підсумок і критичну оцінку сучасних доказів щодо лікування больових проявів у первинній медичній допомозі.

Враховуючи наявні дані, фахівці переконують, що лазер, в кращому випадку, може бути лише доповненням до доказової й ефективної реабілітаційної допомоги. Хоча краще дочекатись більш ґрунтовних та якісних досліджень, які стосуються цього методу.

Доказова реабілітація – безкоштовна, вона повністю покривається НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.

Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати мінімум 14 днів із тривалістю процедур від трьох годин на день.

За двома напрямами та більше – понад 21 день.

Амбулаторна реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, що мають тривати понад годину на добу.

Кожен пацієнт, залежно від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року.