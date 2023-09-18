За Програмою медичних гарантій в Україні у 2023 році лікарі видали понад 36,6 млн електронних направлень на лабораторну діагностику. 26 млн направлень були виконані. Про це повідомили у МОЗ України.

Програма медичних гарантій забезпечує безоплатні аналізи для пацієнтів, але лише за наявності електронного направлення від лікаря.

Кожен пакет медичних послуг у межах Програми медичних гарантій містить свій перелік безкоштовних лабораторних обстежень, що відповідають специфіці надання медичної допомоги.

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Наприклад, у центрах первинної медичної допомоги з пакетом Первинна медична допомога доступні безкоштовні аналізи, які передбачають: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, вимір рівня глюкози у крові та визначення загального рівня холестерину та інші.

Також жінки, які перебувають під наглядом гінеколога, можуть зробити всі необхідні аналізи безкоштовно у жіночих консультаціях, які мають контракт за пакетом Ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Пакет медичних послуг Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах також передбачає проведення необхідних аналізів для точної діагностики та лікування.

Специфічні аналізи надаються у пакетах, пов’язаних з лікуванням онкологічних захворювань, туберкульозу та інших станів.

Пакети Хірургічні операції для дорослих і дітей в стаціонарних умовах і Хірургічні операції для дорослих і дітей в умовах стаціонару одного дня включають у себе обов’язкові лабораторні дослідження.

Детальний перелік доступний на офіційному сайті Національної служби здоров’я. Щоб ознайомитися з ним, перейдіть до розділу Контрактування/Контрактування 2023/Вимоги 2023 і оберіть відповідний пакет медичних послуг. Перелік послуг, які включені до Програми медичних гарантій, буде доступний у відповідному файлі.

Всі аналізи є безкоштовними, якщо пацієнт перебуває в стаціонарі, незалежно від того, це планова чи екстрена госпіталізація. У таких випадках направлення не потрібно, оскільки всі необхідні обстеження входять до безкоштовного пакету послуг у стаціонарах.

Електронне направлення на аналізи видає лікар, який призначає обстеження, й тільки у разі необхідності встановлення діагнозу чи призначення лікування. Пацієнти не можуть вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.