По Программе медицинских гарантий в Украине в 2023 году врачи выдали более 36,6 млн электронных направлений на лабораторную диагностику. 26 млн направлений были выполнены. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Программа медицинских гарантий обеспечивает бесплатные анализы для пациентов, но только при наличии электронного направления от врача.

Каждый пакет медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий содержит свой перечень бесплатных лабораторных обследований, соответствующих специфике оказания медицинской помощи.

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Например, в центрах первичной медицинской помощи с пакетом Первичная медицинская помощь доступны бесплатные анализы, которые включают: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, измерение уровня глюкозы в крови, и определение общего уровня холестерина и другие.

Также, женщины, которые находятся под наблюдением гинеколога, могут провести все необходимые анализы бесплатно в женских консультациях, которые имеют контракт по пакету Ведение беременности в амбулаторных условиях.

Пакет медицинских услуг Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация в амбулаторных условиях также включает проведение необходимых анализов для точной диагностики и лечения.

Специфические анализы предоставляются в пакетах, связанных с лечением онкологических заболеваний, туберкулеза и других состояний.

Пакеты Хирургические операции для взрослых и детей в стационарных условиях и Хирургические операции для взрослых и детей в условиях стационара одного дня включают в себя обязательные лабораторные исследования.

Подробный перечень доступен на официальном сайте Национальной службы здоровья. Чтобы ознакомиться с ним, перейдите в раздел Контрактирование/Контрактирование 2023/Вимоги 2023 и выберите соответствующий пакет медицинских услуг. Перечень услуг, которые включены в Программу медицинских гарантий, будет доступен в соответствующем файле.

Все анализы являются бесплатными, если пациент находится в стационаре, независимо от того, это плановая или экстренная госпитализация. В таких случаях направление не требуется, поскольку все необходимые обследования входят в бесплатный пакет услуг в стационарах.

Электронное направление на анализы выдает врач, который назначает обследование, и только в случае необходимости установления диагноза или назначения лечения. Пациенты не могут требовать направления на анализы по собственному желанию.