Для чего нужно периодически сдавать анализы

Диагностика заболеваний — сложный и трудоемкий процесс, состоящий из множества последовательных этапов, одним из которых является лабораторное исследование.

Оно позволяет обнаружить возбудителя болезни, выявить ее тяжесть, отследить динамику в процессе лечения. Однако еще одной функцией этого метода является возможность превентивных проверок.

Смысл периодической сдачи анализов заключается в постоянном контроле своего состояния и возможности выявления ранних признаков заболевания.

Многие серьезные патологии, манифестацию которых трудно спрогнозировать, на начальных стадиях не проявляются клинически. Это делает невозможной раннюю диагностику и затрудняет процесс лечения.

Если же сдать анализы на фоне отсутствия характерной симптоматики, можно обнаружить лабораторные изменения, свидетельствующие о начале патологического процесса.

Например, в лаборатории Эскулаб можно выбрать подходящий пакет исследований, направленных на изучение функциональной способности определенных систем или всего организма в целом.

Результаты будет оценивать врач, после чего проконсультирует вас относительно обнаруженных изменений и посоветует необходимое лечение.

Какие анализы должны сдаваться в профилактических целях

Для оценки общего состояния специалисты рекомендуют хотя бы раз в год (а лучше — каждые полгода) проходить перечень определенных обследований.

Они не являются специфическими и позволяют оценить общее состояние. Как правило, дополнительные методы назначаются, если были выявлены характерные патологические изменения.

Периодически необходимо сдавать:

Общий анализ крови. С его помощью можно обнаружить признаки воспалительного процесса и определить его природу, если он вызван инфекцией. Также он отображает состояние системы кроветворения (оценивается количество форменных элементов и вязкость). Общий анализ мочи Определение уровня глюкозы. Является важным тестом в любом возрасте, так как с его помощью можно заподозрить возникновение толерантности к глюкозе (ранний признак сахарного диабета). Это хроническое заболевание приводит ко множеству нарушений в организме и требует как можно более ранней коррекции, которая возможна только при условии своевременной диагностики. Липидный профиль. Особенно важен для людей старше 30–40 лет, когда повышается риск возникновения атеросклероза сосудов. Нарушения в обмене жиров часто приводят к развитию этой патологии. Биохимический анализ крови. Как правило, назначается, если при оценке результатов перечисленных выше исследований были обнаружены какие-то отклонения. Он позволяет детально оценить функции многих органов (сердца, печени и почек).

Все эти анализы необходимо сдавать в профилактических целях. Помните, что отсутствие симптоматики не означает отсутствие болезни, а раннее ее выявление повышает эффективность лечения.