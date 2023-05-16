Правильное сочетание продуктов на тарелке — философия питания, которая имеет давние корни, но стала чрезвычайно популярной в последние несколько лет.

Сторонники такого подхода к питанию считают, что неправильное сочетание пищи может негативно влиять на здоровье, привести к заболеваниям и проблемам с пищеварением. А вот правильные комбинации блюд и напитков помогают уменьшить лишний вес и решить ряд других проблем со здоровьем.

Факты ICTV узнавали, действительно ли важно правильно сочетать продукты и какую пищу нельзя употреблять вместе.

Важно ли правильно комбинировать продукты — мнение врача

По словам врача-диетолога и гастроэнтеролога Олега Швеца, комбинированное питание основывается на том, что основные группы здоровых продуктов имеют существенные различия. Обычно их разделяют на углеводы и крахмал, фрукты и ягоды, овощи, белки и жиры.

Также иногда продукты еще классифицируют как кислые, щелочные или нейтральные. А правила комбинирования пищи могут отличаться в зависимости от источника.

— Среди самых распространенных советов: употреблять молочные продукты и фрукты только натощак, избегать сочетания крахмала и белков, крахмала с кислыми продуктами, не смешивать различные виды белков и белки с жирами, овощи и фрукты есть отдельно и т.д., — говорит врач.

Швец добавляет, что принципы сочетания еды в основном основаны на двух убеждениях:

Поскольку пища переваривается с разной скоростью, потребление вместе продуктов, перевариваемых быстро и медленно, вызывает затор в пищеварительном тракте и длительную нагрузку на его органы, что негативно влияет на переваривание и усвоение пищевых веществ. Различным продуктам нужны для расщепления различные ферменты, работающие на определенных уровнях pH (кислотности) в кишечнике. Если для двух продуктов требуются разные уровни pH, организм не сможет правильно переваривать их одновременно.

По словам диетолога, на самом деле нет никаких научных доказательств в поддержку большинства принципов комбинирования продуктов питания. Немало диет комбинированного питания были разработаны более 100 лет назад, когда о питании и пищеварении было известно гораздо меньше.

— То, что мы теперь знаем о фундаментальной биохимии и науке о питании, противоречит многим правилам сочетания продуктов питания.

Смешанное питание или несовместимость продуктов

Термин смешанное питание относится к блюдам, содержащим жиры, углеводы и белки. Правила комбинирования пищи в значительной степени основаны на идее, что организм не способен переваривать смешанные блюда.

— На самом деле человеческий организм эволюционировал на питании из цельных продуктов, почти всегда содержащих определенную комбинацию углеводов, белков и жиров. Например, овощи и злаки обычно считаются углеводными продуктами, но они также содержат несколько граммов белка на порцию. А мясо, относящееся к белковой пище, имеет хотя бы немного жира, — подчеркивает Швец.

Диетолог настаивает, что пищеварительный тракт всегда готов к перевариванию смешанной пищи.

Ведь когда продукт попадает в желудок, выделяется желудочная кислота вместе с ферментами пепсином и липазой, помогающими начать переваривание белков и жиров. Пепсин и липаза выделяются, даже если ваша пища не содержит белков или жиров.

— Далее пища поступает в тонкий кишечник. Там желудочная кислота нейтрализуется и кишечник наполняется ферментами поджелудочной железы, которые расщепляют белки, жиры и углеводы, — добавляет врач.

Не стоит беспокоиться, что организму придется выбирать между перевариванием белка и жира или крахмалом и белками. Он подготовлен для такого типа многозадачности.

Отдельное внимание Швец уделяет стереотипам о кислотности и ферментах. Ведь существует миф, что употребление вместе неправильной пищи может препятствовать пищеварению, создавая не тот pH для функционирования определенных ферментов

— Действительно, ферментам нужен определенный диапазон pH, и не все ферменты в пищеварительном тракте требуют одинакового pH. Однако употребление более щелочной или кислой пищи существенно не меняет pH пищеварительного тракта. У организма есть несколько способов поддерживать pH каждой части пищеварительного тракта в правильном диапазоне, добавляет врач.

Также важно упомянуть о еще одном известном мифе: вследствие неправильного сочетания продуктов, пища бродит или гниет в желудке. То есть, когда пища, которая быстро переваривается, попадает в желудок с пищей, которая переваривается медленнее, она начинает бродить. На самом деле это не так.

— Ферментация и гниение происходят, когда микроорганизмы начинают переваривать пищу. Желудок поддерживает такой кислый pH, что бактерии не могут выжить, — говорит Швец.

Есть только одно место в пищеварительном тракте, где процветают бактерии и происходит брожение — это толстый кишечник, где живут триллионы полезных бактерий. Они ферментируют любые непереваренные углеводы, особенно клетчатку, и выделяют газ и полезные короткоцепочечные жирные кислоты.

— В этом случае брожение — это хорошо. Жирные кислоты, которые производят бактерии, координируют иммунитет, уменьшают воспаление, контролируют уровень сахара в крови и снижают риск рака толстой кишки, — отмечает врач.

Учитывая всю информацию, убедительных доказательств того, что правила сочетания определенных продуктов дают какие-либо преимущества, просто не существует. Точно так же нет никаких доказательств того, что неправильное сочетание продуктов может вызвать проблемы со здоровьем.