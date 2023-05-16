Правильне поєднання продуктів на тарілці – філософія харчування, яка має давнє коріння, але стала надзвичайно популярною в останні кілька років.

Прихильники такого підходу до харчування вважають, що неправильне поєднання їжі може негативно впливати на здоров’я, призвести до захворювань та проблем з травленням. А от правильні комбінації страв та напоїв допомагають зменшити зайву вагу й вирішити низку інших проблем зі здоров’ям.

Факти ICTV дізнавалися, чи дійсно важливо правильно поєднувати продукти та яку їжу не можна вживати разом.

Чи важливо правильно комбінувати продукти – думка лікаря

За словами лікаря-дієтолога та гастроентеролога Олега Швеця, комбіноване харчування ґрунтується на тому, що основні групи здорових продуктів мають суттєві відмінності. Зазвичай їх поділяють на вуглеводи та крохмаль, фрукти і ягоди, овочі, білки та жири.

Також інколи продукти ще класифікують як кислі, лужні або нейтральні. А правила комбінування їжі можуть відрізнятися відповідно до джерела.

– Серед найпоширеніших порад: вживати молочні продукти та фрукти лише натщесерце, уникати поєднання крохмалю та білків, крохмалю з кислими продуктами, не змішувати різні види білків та білки з жирами, овочі та фрукти їсти окремо тощо, – каже лікар.

Швець додає, що принципи поєднання їжі здебільшого засновані на двох переконаннях:

Оскільки їжа перетравлюється з різною швидкістю, споживання разом продуктів, що перетравлюються швидко та повільно, спричиняє затор у травному тракті та тривале навантаження на його органи, що негативно впливає на перетравлення і засвоєння харчових речовин. Різні продукти потребують для розщеплення різних ферментів, що працюють на певних рівнях pH (кислотності) у кишківнику. Якщо для двох продуктів потрібні різні рівні pH, організм не зможе перетравлювати їх одночасно належним чином.

За словами дієтолога, насправді немає жодних наукових доказів на підтримку більшості принципів комбінування їжі. Чимало дієт комбінованого харчування були розроблені більш як 100 років тому, коли про харчування та травлення було відомо набагато менше.

– Те, що ми зараз знаємо про фундаментальну біохімію та науку про харчування, суперечить багатьом правилам поєднання їжі.

Змішане харчування або несумісність продуктів

Термін змішане харчування стосується страв, які містять жири, вуглеводи та білки. Правила комбінування їжі значною мірою засновані на ідеї, що організм не здатний перетравлювати змішані страви.

– Насправді людський організм еволюціонував на харчуванні з цільних продуктів, що майже завжди містять певну комбінацію вуглеводів, білків і жирів. До прикладу, овочі та зернові зазвичай вважаються вуглеводними продуктами, але вони також містять кілька грамів білка на порцію. А м’ясо, яке відносять до білкової їжі, має хоча б трохи жиру, – наголошує Швець.

Дієтолог наполягає, що травний тракт завжди готовий до перетравлення змішаної їжі.

Адже коли продукт потрапляє в шлунок, виділяється шлункова кислота разом з ферментами пепсином та ліпазою, що допомагають почати перетравлення білків і жирів. Пепсин і ліпаза виділяються, навіть якщо ваша їжа не містить білків або жирів.

– Далі їжа надходить у тонкий кишківник. Там шлункова кислота нейтралізується і кишківник наповнюється ферментами підшлункової залози, які розщеплюють білки, жири та вуглеводи, – додає лікар.

Не варто турбуватися, що організму доведеться вибирати між перетравленням білка і жиру або крохмалем і білками. Він підготовлений для такого типу багатозадачності.

Окрему увагу Швець приділяє стереотипам про кислотність та ферменти. Адже існує міф, що вживання разом неправильної їжі може перешкоджати травленню, створюючи не той pH для функціонування певних ферментів

– Дійсно, ферментам потрібен певний діапазон pH, і не всі ферменти в травному тракті вимагають однакового pH. Однак вживання більш лужної або кислої їжі істотно не змінює pH вашого травного тракту. Організм має кілька способів підтримувати pH кожної частини травного тракту в правильному діапазоні, – додає лікар.

Також важливо згадати про ще один відомий міф: внаслідок неправильного поєднання продуктів, їжа бродить або гниє у шлунку. Тобто коли їжа, яка швидко перетравлюється, потрапляє до шлунку з їжею, яка перетравлюється повільніше, вона починає бродити. Насправді це не так.

– Ферментація і гниття відбуваються, коли мікроорганізми починають перетравлювати їжу. Шлунок підтримує такий кислий pH, що бактерії не можуть вижити, – каже Швець.

Є лише одне місце у травному тракті, де процвітають бактерії та відбувається бродіння – це товстий кишківник, де живуть трильйони корисних бактерій. Вони ферментують будь-які неперетравлені вуглеводи, зокрема клітковину, та виділяють газ і корисні коротколанцюгові жирні кислоти.

– У цьому випадку бродіння — це добре. Жирні кислоти, які виробляють бактерії, координують імунітет, зменшують запалення, контролюють цукор у крові та знижують ризик раку товстої кишки, – зазначає лікар.

Зважаючи на всю інформацію, переконливих доказів того, що правила поєднання певних продуктів дають будь-які переваги, просто не існує. Так само як немає доказів того, що неправильне поєднання їжі може спричинити проблеми зі здоровʼям.