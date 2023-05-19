Для чого потрібно періодично здавати аналізи

Діагностика захворювань – складний та трудомісткий процес, що складається з безлічі послідовних етапів, одним із яких є лабораторне дослідження.

Воно дає змогу виявити збудники хвороби, її тяжкість, відстежити динаміку в процесі лікування. Однак ще однією функцією цього методу є можливість превентивних перевірок.

Сенс періодичного здавання аналізів полягає в постійному контролі свого стану і можливості виявлення ранніх ознак захворювання.

Більшість серйозних патологій, маніфестацію яких важко спрогнозувати, на початкових стадіях не проявляються клінічно. Це унеможливлює ранню діагностику та ускладнює процес лікування.

Якщо ж здати аналізи на тлі відсутності характерної симптоматики, можна виявити лабораторні зміни, що свідчать про початок патологічного процесу.

Наприклад, в лабораторії Ескулаб можна вибрати підхожий пакет досліджень, спрямованих на вивчення функціональної здатності певних систем або всього організму.

Результати буде оцінювати лікар, після чого проконсультує вас щодо виявлених змін і порадить необхідне лікування.

Які аналізи потрібно задавати з профілактичною метою

Для оцінки загального стану фахівці рекомендують хоча б раз на рік (а краще — кожні пів року) проходити перелік певних обстежень.

Вони не є специфічними і дають змогу оцінити загальний стан. Здебільшого додаткові методи призначаються, якщо були виявлені характерні патологічні зміни.

Періодично необхідно здавати:

Загальний аналіз крові. За його допомогою можна виявити ознаки запального процесу і визначити його природу, якщо він викликаний інфекцією. Також аналіз крові відображає стан системи кровотворення (оцінюється кількість формених елементів та в’язкість). Загальний аналіз сечі Визначення рівня глюкози. Є важливим тестом в будь-якому віці, адже за його допомогою можна запідозрити виникнення толерантності до глюкози (рання ознака цукрового діабету). Це хронічне захворювання призводить до безлічі порушень в організмі та потребує щонайшвидшої корекції, яка можлива лише за умови своєчасної діагностики. Ліпідний профіль. Особливо важливий для людей старше 30-40 років, коли підвищується ризик виникнення атеросклерозу судин. Порушення в обміні жирів часто призводять до розвитку цієї патології. Біохімічний аналіз крові. Здебільшого призначається, якщо під час оцінки результатів перерахованих вище досліджень були виявлені певні відхилення. Він дає змогу детально оцінити функції багатьох органів (серця, печінки та нирок).

Всі ці аналізи необхідно здавати в профілактичних цілях. Пам’ятайте, що відсутність симптоматики не означає відсутність хвороби, а раннє її виявлення підвищує ефективність лікування.