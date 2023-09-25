Міністерство охорони здоров’я України оголосило про початок роботи над створенням єдиного регуляторного органу у сфері лікарських засобів та медичних виробів.

З метою спрощення та забезпечення системної регуляції у цій галузі, новий орган об’єднає всі державні регулятивні функції, пов’язані з контролем над препаратами, медичною та дієтичною продукцією, а також косметичними засобами. Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

На даний момент, у Міністерстві охорони здоров’я була створена робоча група, яка проводить комплексний аналіз та визначає всі необхідні нормативно-правові та організаційні кроки для створення єдиного регуляторного органу.

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У майбутньому такий орган має спростити процедури реєстрації лікарських засобів та медичних виробів, зробити їх більш доступними для громадян та покращити контроль якості.

Міністерство подало заявку до Єврокомісії на участь в програмі Twinning, яка передбачає обмін досвідом між країнами Європейського Союзу. Цей крок допоможе вивчити і впровадити кращі практики з боку регуляторних органів однієї з країн ЄС та сприятиме підвищенню якості регулювання в Україні.