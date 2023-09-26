Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, за період воєнного стану в Україну надійшло медичної гуманітарної допомоги на суму понад 16 млрд грн із 35 країн світу.
– Допомога надається і надаватиметься стільки, скільки буде потрібно. У цьому нас запевняють наші партнери, – йдеться в повідомленні відомства.
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Загалом за період воєнного стану надійшло:
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- лікарських засобів – 552 586 633 од;
- витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – 233 847 515 од;
- інструментів – 1 370 541 од;
- комплексних наборів – 13 924 од;
- обладнання – 470 212 од;
- медичних меблів – 618 од;
- медичного транспорту – 692 од;
- бронежилетів і касок для медичних працівників – 1 632 од;
- іншого – 70 531 613 од.
Як повідомляється, у переліку лікарських засобів, які отримує Україна, є рідкісні та дороговартісні препарати, завдяки яким отримують лікування пацієнти з орфанними захворюваннями.
Фото: МОЗ України