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Гуманітарка для медицини: МОЗ оцінило вартість від початку великої війни

26 Вересня 2023, 09:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гуманітарка

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, за період воєнного стану в Україну надійшло медичної гуманітарної допомоги на суму понад 16 млрд грн із 35 країн світу.

– Допомога надається і надаватиметься стільки, скільки буде потрібно. У цьому нас запевняють наші партнери, – йдеться в повідомленні відомства.

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Загалом за період воєнного стану надійшло:

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  • лікарських засобів – 552 586 633 од;
  • витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – 233 847 515 од;
  • інструментів – 1 370 541 од;
  • комплексних наборів – 13 924 од;
  • обладнання – 470 212 од;
  • медичних меблів – 618 од;
  • медичного транспорту – 692 од;
  • бронежилетів і касок для медичних працівників – 1 632 од;
  • іншого – 70 531 613 од.

Як повідомляється, у переліку лікарських засобів, які отримує Україна, є рідкісні та дороговартісні препарати, завдяки яким отримують лікування пацієнти з орфанними захворюваннями.

Фото: МОЗ України

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні гуманітарка Медики статистика
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