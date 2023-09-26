Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, за період воєнного стану в Україну надійшло медичної гуманітарної допомоги на суму понад 16 млрд грн із 35 країн світу.

– Допомога надається і надаватиметься стільки, скільки буде потрібно. У цьому нас запевняють наші партнери, – йдеться в повідомленні відомства.

Загалом за період воєнного стану надійшло:

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лікарських засобів – 552 586 633 од;

витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – 233 847 515 од;

інструментів – 1 370 541 од;

комплексних наборів – 13 924 од;

обладнання – 470 212 од;

медичних меблів – 618 од;

медичного транспорту – 692 од;

бронежилетів і касок для медичних працівників – 1 632 од;

іншого – 70 531 613 од.

Як повідомляється, у переліку лікарських засобів, які отримує Україна, є рідкісні та дороговартісні препарати, завдяки яким отримують лікування пацієнти з орфанними захворюваннями.

Фото: МОЗ України