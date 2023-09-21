Міністерство охорони здоров’я України разом з іноземними партнерами успішно подолали спалах поліомієліту в Україні, який було виявлено у жовтні 2021 року.

У грудні 2021 року МОЗ затвердило план заходів щодо прискореної імунізації дітей віком від 6 місяців до 6 років, які не були вакциновані. Це запобігло поширенню захворювання до інших країн.

Реакція на спалах поліомієліту супроводжувалася численними труднощами після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року.

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Війна призвела до масового переміщення населення та завдала шкоди інфраструктурі системи охорони здоров’я, а також порушила логістичні маршрути постачання медичних препаратів.

Із метою покращення роботи служби планової імунізації партнери Глобальної ініціативи по ерадикації поліомієліту (GPEI) продовжували надавати технічну та іншу підтримку.

– Зупинення розповсюдження поліовірусу в умовах війни, що триває, є надзвичайним досягненням, що ілюструє відданість української влади справі добробуту населення, – зазначив Ярно Хабіхт, керівник Бюро ВООЗ в Україні.

За словами міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка, наразі спалах ліквідовано, але робота щодо запобігання поліомієліту та іншим захворюванням в Україні продовжується.