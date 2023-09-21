Министерство здравоохранения Украины вместе с иностранными партнерами успешно преодолели вспышку полиомиелита в Украине, которая была обнаружена в октябре 2021 года.

В декабре 2021 года Минздрав утвердил план мероприятий по ускоренной иммунизации детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, которые не были вакцинированы. Это предотвратило распространение заболевания в другие страны.

Реакция на вспышку полиомиелита сопровождалась многочисленными трудностями после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года.

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Война привела к массовому перемещению населения и нанесла ущерб инфраструктуре системы здравоохранения, а также нарушила логистические маршруты поставок медицинских препаратов.

С целью улучшения работы службы плановой иммунизации партнеры Глобальной инициативы по эрадикации полиомиелита (GPEI) продолжали оказывать техническую и другую поддержку.

— Остановка распространения полиовируса в условиях продолжающейся войны является чрезвычайным достижением, иллюстрирующим преданность украинской власти делу благосостояния населения, — отметил Ярно Хабихт, руководитель Бюро ВОЗ в Украине.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, сейчас вспышка ликвидирована, но работа по предотвращению полиомиелита и других заболеваний в Украине продолжается.