В 25 лет мечтает о бионической руке: история защитника, которому пришлось ампутировать конечность

Украинский защитник поделился историей своего ранения и потери конечности. Сейчас воин ищет средства для получения бионической руки.

25-летний Иван Бондаренко — военнослужащий 46 десантной штурмовой бригады, но сейчас он на реабилитации.

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Как попал на фронт

Мужчина из Харькова, на войну он ушел в прошлом году.

Признается, что желание защищать страну от оккупантов появилось сразу в начале большой войны. Однако на фронт его не пускали невеста и бабушка, которая усыновила парня, когда тот был совсем маленьким.

Мать Ивана умерла, а отец отказался от сына сразу после рождения.

Как началось вторжение, бабушку забрали в Россию, поэтому Иван не общается с ней, а с девушкой он разошелся.

— Это был первый фактор, почему я пошел на войну, потому что я понимал, что меня ничего не держит, то есть за меня не переживают, — делится боец.

Как получил ранение

Парень потерял руку чуть больше, чем полгода назад. Это произошло, когда он вместе с побратимами попал в окружение россиян в Марьинке. Тогда снайперская пуля прошила защитнику правую кисть.

Через вражескую засаду прорваться и эвакуироваться защитникам было сложно. Поэтому турникет на руке Ивана пробыл 15 часов.

Несмотря на все сложности, боец не терял надежды, что руку все же удастся сохранить.

— После ранения, через пару месяцев я вообще чувствовал, что у меня из культи торчит ладонь, и пальцы рассекают в разные стороны, это было очень больно, — вспоминает Иван.

Защитник рассказывает, что за 15 часов вся инфекция, которая была на руке, попала ему в организм. Сейчас у него отказывают почки.

Ампутация и лечение

Когда мужчине сказали, что нужно делать операцию, он попросил разбудить его, если будут ампутировать конечность. Он хотел самостоятельно принять это решение.

— Я помню, как меня будят и говорят — надо ампутировать, — делится Иван.

Сейчас Иван тренируется, лечит инфекцию и готовится к операциям по остеоинтегрированию. Это шведская методика протезирования специально для тех, кто имеет слишком короткую культю. Специфика в том, что в кость вживляется имплант к которому впоследствии крепится бионический протез.

— Это дает возможность сохранить движения в плечевом суставе, — говорит Александр Линенко, ортопед-травматолог высшей категории Центра сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики.

Помощь для защитника

Сейчас на бионическую руку военному нужно собрать два миллиона гривен. Такая сумма для Ивана не подъемная.

— Я очень надеюсь, что я все же соберу эту сумму и у меня у меня будет протез, который поможет мне вернуться на фронт, — говорит воин.

Когда Иван вылечится и получит протез, он хочет пойти обратно, на фронт. Говорит, что будет дронщиком, артиллеристом — кем угодно, лишь бы помогать.

— Я пойду второй раз, мне оторвет ногу, я пойду третий раз, ну а если руку, то не пойду, потому что я там не нужен буду. Я понимаю, что я должен помогать, — говорит Иван.

Сейчас единственная надежда защитника — это мы с вами. Чтобы помочь собрать средства, необходимо перейти по ссылке на банке или отправить средства на карту 5375 4112 2058 2469.

Для Ивана очень важна наша поддержка.