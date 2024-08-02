В 25 років мріє про біонічну руку: історія захисника, якому довелося ампутувати кінцівку

Український захисник поділився історією свого поранення та втрати кінцівки. Зараз воїн шукає кошти для отримання біонічної руки.

25-річний Іван Бондаренко – військовослужбовець 46 десантної штурмової бригади, але нині він на реабілітації.

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Як потрапив на фронт

Чоловік з Харкова, на війну він пішов минулого року.

Зізнається, що бажання боронити країну від окупантів з’явилося одразу на початку великої війни. Однак на фронт його не пускали наречена та бабця, яка всиновила хлопця, коли той був зовсім малим.

Мати Івана померла, а батько відмовився від сина одразу після народження.

Як почалося вторгнення, бабусю забрали до Росії, тому Іван не спілкується з нею, а з дівчиною він розійшовся.

– Це був перший фактор, чому я пішов на війну, бо я розумів, що мене нічого не тримає, тобто за мене не переживають, – ділиться боєць.

Як зазнав поранення

Хлопець втратив руку трохи більше, ніж пів року тому. Це сталося, коли він разом з побратимами потрапив в оточення росіян у Мар’їнці. Тоді снайперська куля прошила захиснику праву кисть.

Через ворожу засідку прорватися та евакуюватися захисникам було складно. Тому турнікет на руці Івана пробув 15 годин.

Попри всі складнощі, боєць не втрачав надії, що руку все ж вдасться зберегти.

– Після поранення, через пару місяців я взагалі відчував, що в мене з культі стирчить долоня, і пальці розтинають в різні боки, це було дуже боляче, – пригадує Іван.

Захисник розповідає, що за 15 годин вся інфекція, котра була на руці, потрапила йому в організм. Зараз у нього відмовляють нирки.

Ампутація та лікування

Коли чоловікові сказали, що потрібно робити операцію, він попросив розбудити його, якщо будуть ампутувати кінцівку. Він хотів самостійно прийняти це рішення.

– Я пам’ятаю, як мене будять і кажуть – треба ампутувати, – ділиться Іван.

Зараз Іван тренується, лікує інфекцію і готується до операцій з остеоінтегрування. Це шведська методика протезування спеціально для тих, хто має надто коротку куксу. Специфіка в тому, що в кістку вживлюється імплант до якого згодом кріпиться біонічний протез.

– Це дає можливість зберегти рухи в плечовому суглобі, – каже Олександр Ліненко, ортопед-травматолог вищої категорії Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки.

Допомога для захисника

Зараз на біонічну руку військовому потрібно зібрати два мільйона гривень. Така сума для Івана не підйомна.

– Я дуже сподіваюся, що я все ж таки назбираю цю суму і в мене в мене буде протез, котрий допоможе мені повернутися на фронт, – говорить воїн.

Коли Іван вилікується та отримає протез, він хоче піти назад, на фронт. Каже, що буде дронщиком, артилеристом – будь-ким, аби допомагати.

– Я піду другий раз, мені відірве ногу, я піду третій раз, ну а якщо руку, то не піду, бо я там не потрібен буду. Я розумію, що я повинен допомагати, – каже Іван.

Зараз єдина надія захисника – це ми з вами. Щоб допомогти зібрати кошти, необхідно перейти за посиланням на банку або ж надіслати кошти на карту 5375 4112 2058 2469.

Для Івана дуже важлива наша підтримка.