На Карловом мосту в центре Праги устроили пирушку, которую посвятили окончанию карантина в стране.

Около тысячи чехов сидели за 515-метровым столом и делились едой и напитками, которые принесли из дома

Акцию организаторы назвали Накрытый городов и объяснили, что она является символическим прощанием с карантином и приветствием летних каникул.

Банкет был бесплатным для всех посетителей. Гостям выдавали нагрудный знак, который символизировал приглашение сесть за стол.

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Участники акции не поддерживали карантин — были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию.

Чехия отменила карантин в мае

Правительство Чехии еще в апреле принял решение отменить общенациональный карантин с 17 июня. Он был введен в середине марта из-за пандемии коронавируса.

В то же время в стране до сих пор действует масочный режим.

Сейчас в стране 11 954 больных Covid-19, за последние сутки 149 новых случаев. Умерло за все время 349 человек.

Источник: Novinky

Фото: Novinky