На Карловому мості у центрі Праги влаштували гулянку, яку присвятили закінченню карантину у країні.

Біля тисячі чехів сиділи за 515-метровим столом і ділилися їжею та напоями, які принесли з дому

Акцію організатори назвали Накритий міст і пояснили, що вона є символічним прощанням з карантину і привітанням літніх канікул.

Банкет був безкоштовним для всіх відвідувачів. Гостям видавали нагрудний знак, який символізував запрошення сісти за стіл.

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Учасники акції не підтримували карантинні обмеження – були без масок та не дотримувались безпечної дистанції.

Чехія скасувала карантин у травні

Уряд Чехії ще у квітні ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин з 17 червня. Він був запроваджений у середині березня через пандемію коронавірусу.

Водночас у країні досі діє масковий режим.

Нині у країні 11 954 хворих на Covid-19, за останню добу 149 нових хворих. Померло за весь час 349 осіб.

Джерело: Novinky

Фото: Novinky