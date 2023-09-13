Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

57 заболели, 2 умерли: Кузин озвучил цифры пострадавших от ботулизма за 2023 год

13 сентября 2023, 15:28
Валентина Андрейко журналіст
в'ялена риба
Источник: Pixabay

За восемь месяцев 2023 года в Украине зафиксировано 57 случаев заболевания ботулизмом. Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Он констатировал, что, к сожалению, заболели и четверо детей. Произошло и две смерти от ботулизма.

Лидерами по количеству зарегистрированных случаев ботулизма являются Киев и Запорожская область. В Житомирской и Черниговской областях тоже фиксируются случаи этого заболевания.

Сейчас смотрят

Сколько было говорено-переговорено об опасности вяленой и копченой рыбы, не прошедшей соответствующую проверку, однако все случаи ботулизма в этом году связаны именно с употреблением рыбных продуктов, приобретенных на базарах, в небольших магазинчиках или на руках у рыбаков.

Читайте также:
57 заболели, 2 умерли: Кузин озвучил цифры пострадавших от ботулизма за 2023 годНезаметный враг: что такое ботулизм и как от него спастись

Источник: Єдині новини

Теги
Ботулизм в Украине МОЗ Рыба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь