За восемь месяцев 2023 года в Украине зафиксировано 57 случаев заболевания ботулизмом. Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Он констатировал, что, к сожалению, заболели и четверо детей. Произошло и две смерти от ботулизма.

Лидерами по количеству зарегистрированных случаев ботулизма являются Киев и Запорожская область. В Житомирской и Черниговской областях тоже фиксируются случаи этого заболевания.

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Сколько было говорено-переговорено об опасности вяленой и копченой рыбы, не прошедшей соответствующую проверку, однако все случаи ботулизма в этом году связаны именно с употреблением рыбных продуктов, приобретенных на базарах, в небольших магазинчиках или на руках у рыбаков.

Источник: Єдині новини