За вісім місяців 2023 року в Україні зафіксовано 57 випадків захворювання на ботулізм. Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Він констатував, що, на жаль, захворіло і четверо дітей. Сталося і дві смерті від ботулізму.

Лідерами за кількістю зареєстрованих випадків ботулізму є Київ і Запорізька область. У Житомирській та Чернігівській областях теж фіксуються випадки цього захворювання.

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Скільки було говорено-переговорено про небезпеку в’яленої і копченої риби, що не пройшла відповідну перевірку, проте, всі випадки ботулізму цьогоріч пов’язані саме із вживанням рибних продуктів, придбаних на базарах, в невеликих магазинчиках, або на руках у рибалок.

Джерело: Єдині новини