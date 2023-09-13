Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

57 захворіло, двоє померло: Кузін озвучив цифри постраждалих від ботулізму за 2023 рік

13 Вересня 2023, 15:28
Валентина Андрейко журналістка
в'ялена риба
Джерело: Pixabay

За вісім місяців 2023 року в Україні  зафіксовано 57 випадків захворювання на ботулізм. Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Він констатував, що, на жаль, захворіло і четверо дітей. Сталося і дві смерті від ботулізму.

Лідерами за кількістю зареєстрованих випадків ботулізму є Київ і Запорізька область. У Житомирській та Чернігівській областях теж фіксуються випадки цього захворювання.

Зараз дивляться

Скільки було говорено-переговорено про небезпеку в’яленої і копченої риби, що не пройшла відповідну перевірку, проте, всі випадки ботулізму цьогоріч пов’язані саме із вживанням рибних продуктів, придбаних на базарах, в невеликих магазинчиках, або на руках у рибалок.

Читайте також:
57 захворіло, двоє померло: Кузін озвучив цифри постраждалих від ботулізму за 2023 рікНепомітний ворог: що таке ботулізм та як від нього врятуватися

Джерело: Єдині новини

Теги
Ботулізм в Україні МОЗ Риба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь