Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Захворювання може призвести до тяжких наслідків. Але у більшості випадків цього можна уникнути, якщо дотримуватися певних правил. Факти ICTV підготували інформацію про причини, симптоми, лікування та профілактику ботулізму.
Причини виникнення
Найчастіше причиною ботулізму стають продукти домашнього консервування – м'ясо та риба. Консервовані продукти, які погано вимили, неправильно або недостатньо термічно обробили, можуть викликати це захворювання. Навіть консерви, у яких все гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими. Ботулотоксин не можна визначити за кольором або смаком - мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.
Ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів із м'яса (ковбаси, шинки тощо). Причиною ботулізму також стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування. Проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів, вироблених у промислових умовах. Це трапляється у разі не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.
Значно рідше ботулізмом можна заразитись через рани, так само рідко мікроорганізм передається від матері до дитини через грудне молоко.
Симптоми ботулізму
Симптоми залежать від кількості токсину, який потрапив до організму людини. Найчастіше вони виникають через 12-24 години після споживання зараженої їжі. Водночас прояви хвороби можуть виникнути і раніше - через 2 години, або значно пізніше - за 4 доби і більше.
Симптоми ботулізму:
-
- порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
-
- сильно виражена сухість у роті;
-
- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
-
- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
-
- запаморочення;
-
- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім - стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп);
-
- ураження м’язів шиї та кінцівок.
Найчастіше вони з'являються поступово, немає різких підйомів температури. Найперше, на що варто звернути увагу - в'ялість у ногах. Потім може погіршитися зір, тобто виникнути двоїння предметів, туман в очах.
У важких випадках пацієнти відчувають нестачу повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі. Тому, якщо у вас виникають вищеназвані симптоми, варто одразу звернутися до лікаря.
Лікування ботулізму
Хворі на ботулізм незалежно від клінічної форми захворювання підлягають госпіталізації. На первинних етапах, навіть якщо у людини ще не підтверджений діагноз, лікарі роблять промивання шлунку.
Також вони беруть біологічну пробу (кров з вени), щоб дізнатися серотип збудника та застосувати правильну сироватку під час лікування.
Пацієнтів з ботулізмом лікують протиботулінічною сироваткою.
Профілактика ботулізму
-
- термічно обробляти продукти;
-
- мити продукти;
-
- дотримуватися правил гігієни;
-
- уникати продуктів невідомого походження;
-
- уникати споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби, м'яса, грибів домашнього та промислового виробництва.