Причини виникнення

Найчастіше причиною ботулізму стають продукти домашнього консервування – м'ясо та риба. Консервовані продукти, які погано вимили, неправильно або недостатньо термічно обробили, можуть викликати це захворювання. Навіть консерви, у яких все гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими. Ботулотоксин не можна визначити за кольором або смаком - мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів із м'яса (ковбаси, шинки тощо). Причиною ботулізму також стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування. Проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів, вироблених у промислових умовах. Це трапляється у разі не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Значно рідше ботулізмом можна заразитись через рани, так само рідко мікроорганізм передається від матері до дитини через грудне молоко.