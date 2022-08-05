Израильтянин недавно умер после заражения очень редкой “поедающей мозг” амебой. Министерство здравоохранения Израиля выясняет, где 36-летний житель северной части страны мог контактировать с чрезвычайно редким, но часто смертельным микроорганизмом.

По словам министерства, специалисты установили, что мужчина, вероятно, страдал первичным амебным менингоэнцефалитом, инфекцией мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri. Но из-за редкости заболевания диагноз подтвердили только после того, как образец был направлен в Центр контроля за заболеваниями США.

Амеба живет в почве и теплой пресной воде, например в озерах, реках и горячих источниках. Ее обычно называют “амебой, поедающей мозг”, поскольку она может вызвать инфекцию мозга, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос.

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Хотя инфекция чрезвычайно редкая, во всем мире диагностировано лишь около 400 случаев, она часто летальна.

Сейчас министерство здравоохранения сотрудничает с министерствами охраны окружающей среды и сельского хозяйства, чтобы найти источник инфекции.

Источник: The Times of Israel