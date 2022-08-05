Ізраїльтянин нещодавно помер після зараження дуже рідкісною амебою, що “поїдає мозок”. Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю з’ясовує, де 36-річний житель з півночі країни міг контактувати з надзвичайно рідкісним, але часто смертельним мікроорганізмом.

За словами міністерства, фахівці встановили, що чоловік, ймовірно, страждав на первинний амебний менінгоенцефаліт, інфекцію мозку, спричинену амебою Naegleria fowleri. Але через рідкість захворювання діагноз підтвердили лише після того, як зразок було надіслано до Центру контролю за захворюваннями США.

Амеба живе в ґрунті та теплій прісній воді, наприклад, в озерах, річках і гарячих джерелах. Його зазвичай називають “амебою, що поїдає мозок”, оскільки він може викликати інфекцію мозку, коли вода, що містить амебу, потрапляє в ніс.

Зараз дивляться

Хоча інфекція надзвичайно рідкісна, у всьому світі діагностовано лише близько 400 випадків, вона часто є летальною.

Зараз міністерство охорони здоров’я співпрацює з міністерствами охорони навколишнього середовища та сільського господарства, щоб знайти джерело інфекції.

Джерело: The Times of Israel