Врач австрийского города Фрайштадт признана виновной в грубой халатности, определив для ампутации не ту ногу 82-летнего пациента. Свою ошибку она заметила спустя два дня после операции.

В свою очередь, 43-летняя хирург утверждает, что ее действия обусловлены сугубо человеческой ошибкой. Однако судья обвинил медика в грубой халатности и оштрафовал ее на €2 700 евро ($3 060), при этом половина суммы приостановлена.

Суд присудил компенсацию в размере €5 тыс. плюс проценты вдове пациента. Но она умерла до того, как дело было передано в суд.

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Хирург объясняет, что в операционной был сбой в цепи контроля. С тех пор она переехала в другую клинику и может обжаловать приговор.

В заявлении руководства учреждения говорится, что причины и обстоятельства этой медицинской ошибки были подробно проанализированы, внутренние процедуры обсуждались с командой и проводилось обучение.