Лікар австрійського міста Фрайштадт визнана винною в грубій недбалості, визначивши для ампутації не ту ногу 82-річного пацієнта. Свою помилку вона помітила через два дні після операції.

У свою чергу, 43-річна хірург стверджує, що її дії обумовлені суто людською помилкою. Однак суддя звинуватив медика в грубій недбалості і оштрафував її на €2 700 ($3 060), при цьому половина суми припинена.

Суд присудив компенсацію в розмірі €5 тис. плюс відсотки вдові пацієнта. Але вона померла до того, як справа була передана до суду.

Хірург пояснює, що в операційній був збій в ланцюзі контролю. Відтоді вона переїхала до іншої клініки і може оскаржити вирок.

У заяві керівництва установи йдеться, що причини і обставини цієї медичної помилки були детально проаналізовані, внутрішні процедури обговорювалися з командою і проводилося навчання.