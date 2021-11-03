Трирічний Тимофійко мало не втратив пальчик через дитячу цікавість.

Напередодні його сім’я відвідала Карпати. Маленький Тимофій бавився з товаришем у дворі і побачив цікавий пристрій. Не зчулися, як його рука попала до механізму січкарні. Хлопчику майже повністю відірвало вказівного пальчика.

У п’ятницю ввечері машина служби екстреної допомоги доправила маленького пацієнта до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Спеціалісти 1 відділення Центру хірургії терміново провели мікрохірургічну операцію – реконструкцію фаланги пальчика.

Підчас операції було використано сучасний мікроскоп. Адже нервові закінчення на фаланзі пальця надзвичайно дрібні, пальцевий нерв за розміром, як волосина людини. А у маленької дитини, ще тонший.

Завдяки наявності у 1 хірургічному відділенні необхідної надсучасної техніки для проведення мікрохірургічних операцій є можливість проведення глибоких спеціальних реконструкцій. Так, хлопчику було відновлено всі структури фаланги пальчика.

Тимофійчик уже вдома з батьками та молодшою сестричкою Софійкою та на амбулаторному лікуванні. Але його чекають подальші коригуючі операції.

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Джерело: КЛШМД