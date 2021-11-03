Трехлетний Тимофей чуть не потерял пальчик из-за детского любопытства.

Накануне его семья посетила Карпаты. Маленький Тимофей играл с товарищем во дворе и увидел интересное устройство. Не успели оглянуться, как его рука попала в механизм соломорезки. Мальчику почти полностью оторвало указательный пальчик.

В пятницу вечером машина службы экстренной помощи доставила маленького пациента в Клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова.

Специалисты 1 отделения Центра хирургии срочно провели микрохирургическую операцию – реконструкцию фаланги пальчика.

Во время операции был использован современный микроскоп. Ведь нервные окончания на фаланге пальца чрезвычайно мелкие, пальцевой нерв толщиной в человеческий волос. А у маленького ребенка еще тоньше.

Благодаря наличию в 1 хирургическом отделении необходимой сверхсовременной техники для микрохирургических операций, есть возможность проведения глубоких специальных реконструкций. Да, мальчику были восстановлены все структуры фаланги пальчика.

Тимофей уже дома с родителями и младшей сестрой Софийкой, на амбулаторном лечении. Но его ждет еще длительное лечение с последующими корректирующими операциями.

Украинские хирурги впервые пересадили сердце ребенку. 13-летнего Максима Давидюка уже выписали домой. Он с мамой вернулся в деревню Зарудцы Камень-Каширского района. Он страдал дилатационной кардиомиопатией.

Источник: КБСМП