Першу дитину в Україні, якій пересадили серце, виписали з лікарні. 13-річний Максим Давидюк із мамою повернувся у село Зарудці Камінь-Каширського району.
Дитина перебувала в київському Інституті серця з діагнозом дилатаційна кардіоміопатія.
Проблеми зі здоров’ям у дитини почалися ще влітку, в нього раптово стався інсульт. Місяць тому хлопчик був підключений до апаратів, без яких не міг жити.
– Його стан погіршувався, він почав втрачати сили. З друзями, якщо вони бігають, він сидить. Я підхожу – Максиме, тобі погано? Ні, не погано, але сил немає, – розповіла мати хлопчика Тетяна Давидюк.
Згодом Максиму стало гірше, тому лікарі вирішили, що захворювання невиліковне і єдине, що може його врятувати – це трансплантація серця.
Хлопчику не говорили про те, що на нього чекає серйозна операція.
– Борис Тодуров (директор Інституту серця, – Ред.) підійшов до мене у Львові й сказав, що скоректує моє сердечко, – розповів Максим.
Після того, як операція вже пройшла, матір побачила сина близько 20.00, він вже був у свідомості.
Протягом місяця хлопчик перебував у палаті Інституту серця. Він вже може вільно ходити та навіть робити зарядку. Максим – перша виписана дитина із пересадженим серцем.
Нині в Україні 40 людей вже отримали нове серце. За словами Тодурова, українські медики показали, що це можливо.
– Сьогодні у листі очікування перебуває багато пацієнтів, яким необхідна трансплантація. Ми хочемо зробити це не просто операцією престижу, це має бути вирішення соціальної проблеми. Операції мають бути системними та плановими, – каже Тодуров.
Своєю чергою хлопчик додав, що обов’язково подякує рідним людини, завдяки якій отримав шанс на друге життя.
Фото: Максим Давидюк