Первого ребенка в Украине, которому пересадили сердце, выписали из больницы. 13-летний Максим Давидюк с мамой вернулся в село Зарудцы Камень-Каширского района.

Ребенок находился в киевском Институте сердца с диагнозом дилатационная кардиомиопатия.

Проблемы со здоровьем у ребенка начались еще летом, у его внезапно случился инсульт. Месяц назад мальчик был подключен к аппаратам, без которых не мог жить.

— Его состояние ухудшалось, он начал терять силы. С друзьями, если они бегают, он сидит. Я подхожу — Максим, тебе плохо? Нет, не плохо, но сил нет, — рассказала мать мальчика Татьяна Давидюк.

Со временем Максиму стало хуже, поэтому врачи решили, что заболевание неизлечимо и единственное, что может его спасти — это трансплантация сердца.

Мальчику не говорили о том, что его ждет серьезная операция.

— Борис Тодуров (директор Института сердца, — Ред.) подошел ко мне во Львове и сказал, что скорректирует мое сердечко, — рассказал Максим.

После того как операция уже прошла, мать увидела сына около 20.00, он уже был в сознании.

В течение месяца мальчик находился в палате Института сердца. Он уже может свободно ходить и даже делать зарядку. Максим — первый выписанный ребенок с пересаженным сердцем.

Сейчас в Украине 40 человек уже получили новое сердце. По словам Тодурова, украинские медики показали, что это возможно.

— Сегодня в листе ожидания находится много пациентов, которым необходима трансплантация. Мы хотим сделать это не просто операцией престижа, это должно быть решение социальной проблемы. Операции должны быть системными и плановыми, — говорит Тодуров.

В свою очередь мальчик добавил, что обязательно поблагодарит родных человека, благодаря которому получил шанс на вторую жизнь.

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Фото: Максим Давидюк