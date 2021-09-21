Во Львовской больнице скорой помощи впервые в Украине пересадили сердце 13-летнему ребенку.

Радостной новостью поделился кардиохирург, директор киевского Института сердца Борис Тодуров.

Эта трансплантация стала 20-й в его карьере.

– Сегодня одномоментно происходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза. Работает совместная команда киевских, львовских и польских специалистов, – отмечает Борис Тодуров.

Операция стала возможной в Украине, отмечает кардиохирург, благодаря директору Львовской больницы скорой помощи Олегу Самчуку и его команде.

– Десятки специалистов из разных центров работают четко по минутам, как слаженный механизм. Горжусь своими коллегами. Спасибо, друзья, за отличную работу, – поблагодарил врач.

19 августа в Украине впервые трансплантировали костный мозг взрослому человеку от неродственного донора.

18-летней Элине Торопенко пересадили клетки 19-летнего парня из Германии медики Черкасского областного онкологического диспансера совместно с командой Охматдет.

Трансплантация состоялась полностью за государственный счет. По нынешнему тарифу это – 2 484 470 грн.

Спустя месяц донорский костный мозг прижился, болезнь удалось побороть. 16 сентября 18-летнюю Элину выписали из больницы.

Джерело: Борис Тодуров

Фото: Херсонская областная клиническая больница