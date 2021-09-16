В Украине впервые трансплантировали костный мозг взрослому человеку от неродственного донора.

Об этом сообщила основатель ОО Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирина Заславец. 19 августа медики из Черкасского областного онкологического диспансера совместно с командой отделения ТКМ НДСБ Охматдет пересадили костный мозг 18-летней Элине Торопенко.

Жительница Черкасской области в сентябре 2019 года заболела острой миелоидной лейкемией (рак крови). Болезнь осложнялась мутацией генов.

После курсов химиотерапии в Охматдете рак отступил. Наступила стадия ремиссии, но мутация сохранялась. Девушка находилась на поддерживающей терапии. А в мае 2021 года врачи сообщили ей о рецидиве.

У нее оставался единственный шанс на жизнь — трансплантация костного мозга. Однако доноров среди семьи не было.

По словам Заславец, Эля должна была поехать за границу за $110 тыс., собранные благотворителями или выделенные государством. Кроме денег нужны были время и возможность полететь в Турцию, но состояние девочки этого не позволяло. Поэтому врачи решили ее спасать в Украине.

Представителям украинского реестра доноров костного мозга удалось найти полностью совместимого с девушкой донора в Мировом реестре.

Заславец рассказала, что бокс с клетками 19-летнего парня из Германии прилетел в Борисполь 19 августа. Трансплантация костного мозга состоялась полностью за государственный счет. По нынешнему тарифу — 2 484 470 грн.

Через месяц девушку выписали из больницы. Донорский костный мозг прижился, болезнь удалось преодолеть.

Недавно во Львове осуществили трансплантацию почки 14-летней девочке. У нее не функционировали оба органа.

Операцию провели в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре 31 августа. Донором органа стал отец ребенка. Подробнее о трансплантации органов в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ирина Заславец