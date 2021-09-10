Во Львове успешно осуществили трансплантацию почки 14-летней девочке. У нее не функционировали оба органа.

Операцию провели в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре 31 августа. Донором органа стал отец ребенка.

Пациентка с ноября 2020 года она находилась на гемодиализе. Трижды в неделю ее организм очищали с помощью аппарата искусственная почка.

По словам медиков, трансплантацию почки ребенку от взрослого проводить сложнее, ведь размер органа больше чем детский. Это создает определенные трудности в ее имплантации в брюшную полость. Диаметр почечных сосудов у детей всегда меньше, чем у взрослых, поэтому их сложнее пришить. К тому же послеоперационное восстановление у детей проходит дольше и тяжелее, чем у взрослых.

Однако врачам из Центра и Львовской областной клинической больницы удалось успешно осуществить трансплантацию почки. Сейчас ребенок и донор чувствуют себя хорошо. 13 сентября девочку собираются выписать из больницы.

В центре это уже вторая трансплантация почки ребенку в этом году. А первую провели 20 апреля 2021 года. Тогда 13-летняя жительница Львова получила орган также от своего отца. Теперь врачи Центра будут проводить трансплантации на постоянной основе, поскольку 11 августа Центр включен в пилотный проект Минздрава по трансплантации органов.

Пересадку почки детям в западном регионе Украины проводят только во Львове, поэтому в центре будут проводить трансплантацию не только детям области, но и других областей.

Детский нефролог Роман Андруневич утверждает, что в этом году в центре планируют провести, как минимум, еще две пересадки: 6-летнему мальчику из Львовской области и 4-летнему мальчику с Ивано-Франковщины. Сейчас в медучреждении проводят трансплантации почек детям от семейного донора, а впоследствии планируют проводить и от посмертного.

Он добавил, что во Львовской области есть 27 детей, которым нужна пересадка почки.

Недавно в Украине провели четыре посмертные трансплантации. Донором стала 40-летняя женщина. Врачи поставили диагноз — смерть мозга.

Сердце получил пациент с редкой группой крови в Институте сердца. Почки пересадили пациентам клиник Киевского городского центра нефрологии и диализа и Киевской областной больницы.