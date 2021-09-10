У Львові успішно здійснили трансплантацію нирки 14-річній дівчинці. У неї не функціонували обидва органа.

Операцію провели у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі 31 серпня. Донором органу став батько дитини.

Пацієнтка з листопада 2020 року вона перебувала на гемодіалізі. Тричі на тиждень її організм очищали за допомогою апарата штучна нирка.

За словами медиків, трансплантацію нирки дитині від дорослого проводити складніше, адже розмір органу більший ніж дитячий. Це створює певні труднощі в її імплантації в черевну порожнину. Діаметр ниркових судин у дітей завжди менший, ніж в дорослих, тому їх складніше пришити. До того ж післяопераційне відновлення у дітей проходить довше та важче, ніж у дорослих.

Проте лікарям з Центру і Львівської обласної клінічної лікарні вдалося успішно здійснити трансплантацію нирки. Нині дитина та донор почуваються добре. 13 вересня дівчинку збираються виписати з лікарні.

У центрі це вже друга трансплантація нирки дитині у цьому році. А першу провели 20 квітня 2021 року. Тоді 13-річна жителька Львова отримала орган від свого батька. Тепер лікарі Центру проводитимуть трансплантації на постійній основі, оскільки 11 серпня Центр включений у пілотний проект МОЗ з трансплантації органів.

Пересадку нирки дітям у західному регіоні України проводять лише у Львові, тому у центрі проводитимуть трансплантацію не лише дітям Львівщини, а й інших областей.

Дитячий нефролог Роман Андруневич стверджує, що цьогоріч у центрі планують провести, як мінімум, ще дві пересадки: 6-річному хлопчику з Львівщини та 4-річному хлопчику з Івано-Франківщини. Нині у медзакладі проводять трансплантації нирок дітям від родинного донора, а згодом планують проводити й від посмертного.

Він додав, що на Львівщині є 27 дітей, яким потрібна пересадка нирки.

Нещодавно в Україні провели чотири посмертні трансплантації. Донором стала 40-річна жінка. Лікарі поставили діагноз – смерть мозку.

Серце отримав пацієнт із рідкісною групою крові в Інституті серця. Нирки пересадили пацієнтам клінік Київського міського центру нефрології та діалізу та Київської обласної лікарні.