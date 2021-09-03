В Україні здійснили чотири посмертні трансплантації, а одну операцію зробили в приватній клініці.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. У межах пілотного проекту МОЗ уперше в Україні провели посмертну трансплантацію печінки у приватній клініці.

За інформацією Українського центру трансплант-координації, донором стала 40-річна жінка. Лікарі поставили діагноз – смерть мозку.

Родичі пацієнтки дозволили проведення трансплантації печінки, серця та нирок, таким чином врятували життя кількох людей.

Трансплантацію серця провели в Інституті серця. Новий орган отримав пацієнт із рідкісною групою крові. Нирки пересадили пацієнтам клінік Київського міського центру нефрології та діалізу та Київської обласної лікарні.

Нині їхній стан стабільний. Підбір пари донор – реципієнт здійснила Єдина державна інформаційна система з трансплантації.

У МОЗ висловили співчуття близьким донора і подяку за важливе рішення, яке подарувало шанс на життя чотирьом людям.

В Україні операції з трансплантації органів дешевші, ніж у Білорусі та країнах Європейського Союзу. Наприклад, трансплантація печінки від живого донора коштує 1 579 165 грн, а від померлого донора – 801 071 грн.

У межах пілотного проекту для українців трансплантації – безкоштовні.