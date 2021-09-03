В Украине осуществили четыре посмертные трансплантации, а одну операцию сделали в частной клинике.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В рамках пилотного проекта Минздрава впервые в Украине провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике.

По информации Украинского центра трансплант-координации, донором стала 40-летняя женщина. Врачи поставили диагноз — смерть мозга.

Родственники пациентки разрешили проведение трансплантации печени, сердца и почек, таким образом спасли жизни нескольких человек.

Трансплантацию сердца провели в Институте сердца. Новый орган получил пациент с редкой группой крови. Почки пересадили пациентам клиник Киевского городского центра нефрологии и диализа и Киевской областной больницы.

Сейчас их состояние стабильное. Подбор пары донор-реципиент осуществила Единая государственная информационная система по трансплантации.

В Минздраве выразили соболезнования близким донора и благодарность за важное решение, которое подарило шанс на жизнь четырем людям.

В Украине операции по трансплантации органов дешевле, чем в Беларуси и странах Европейского Союза. Например, трансплантация печени от живого донора стоит 1 579 165 грн, а от умершего донора – 801 071 грн.

В рамках пилотного проекта для украинцев трансплантации – бесплатные.