В Україні вперше трансплантували кістковий мозок дорослій людині від неродинного донора.

Про це повідомила засновниця ГО Всеукраїнська платформа донорства iDonor Ірина Заславець. 19 серпня медики з Черкаського обласного онкологічного диспансеру спільно з командою відділення ТКМ НДСЛ Охматдит пересадили кістковий мозок 18-річній Еліні Торопенко.

Жителька Черкаської області у вересні 2019 року захворіла на гостру мієлоїдну лейкемію (рак крові). Хвороба ускладнювалася мутацією генів.

Після курсів хіміотерапії в Охматдиті рак відступив. Настала стадія ремісії, але мутація зберігалася. Дівчина перебувала на підтримувальній терапії. А у травні 2021 року лікарі повідомили їй про рецидив.

У неї залишався єдиний шанс на життя – трансплантація кісткового мозку. Проте донорів серед родини не було.

За словами Заславець, Еля мусила поїхати за кордон за $110 тис., зібрані благодійниками або виділені державою. Окрім грошей потрібен був час і можливість полетіти в Туреччину, але стан дівчинки цього не дозволяв. Тому лікарі вирішили рятувати її в Україні.

Представникам українського реєстру донорів кісткового мозку вдалося знайти повністю сумісного з дівчиною донора у Світовому реєстрі.

Заславець розповіла, що бокс з клітинами 19-річного хлопця з Німеччини прилетів у Бориспіль 19 серпня. Трансплантація кісткового мозку відбулася повністю державним коштом. За теперішнім тарифом – 2 484 470 грн.

Через місяць дівчину виписали з лікарні. Донорський кістковий мозок прижився, хворобу вдалося подолати.

Нещодавно у Львові здійснили трансплантацію нирки 14-річній дівчинці. У неї не функціонували обидва органи.

Операцію провели у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі 31 серпня. Донором органа став батько дитини. Детальніше про трансплантацію органів в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ірина Заславець