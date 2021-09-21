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В Україні вперше здійснили трансплантацію серця дитині

21 Вересня, 22:43 Тетяна Забожко
кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров

У Львівській лікарні швидкої допомоги вперше в Україні пересадили серце 13-річній дитині.

Радісною новиною поділився кардіохірург, очільник київського Інституту серця Борис Тодуров.

Ця трансплантація стала 20-ю в його кар’єрі.

– Сьогодні одномоментно відбувається трансплантація серця, легенів, печінки, нирок, рогівки ока. Працює спільна команда київських, львівських та польських фахівців, – наголошує Борис Тодуров.

Операція мала можливою в Україні, зауважує кардіохірург, завдяки очільнику Львівській лікарні швидкої допомоги Олегу Самчуку та його команді.

– Десятки фахівців із різних центрів працюють чітко по хвилинах як злагоджений механізм. Пишаюся своїми колегами. Спасибі, друзі, за відмінну роботу, – подякував лікар.

19 серпня в Україні вперше трансплантували кістковий мозок дорослій людині від неродинного донора.

18-річній Еліні Торопенко пересадили клітини 19-річного хлопця з Німеччини медики Черкаського обласного онкологічного диспансеру спільно з командою Охматдит.

Трансплантація відбулася повністю державним коштом. За теперішнім тарифом це – 2 484 470 грн.

За місяць донорський кістковий мозок прижився, хворобу вдалося подолати. 16 вересня 18-річну Еліну виписали з лікарні.

Джерело: Борис Тодуров

Фото: Херсонська обласна клінічна лікарня

Теги
Інститут серця , Борис Тодуров , Лікарні , Операція , Серце , трансплантація органів
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