У Львівській лікарні швидкої допомоги вперше в Україні пересадили серце 13-річній дитині.

Радісною новиною поділився кардіохірург, очільник київського Інституту серця Борис Тодуров.

Ця трансплантація стала 20-ю в його кар’єрі.

– Сьогодні одномоментно відбувається трансплантація серця, легенів, печінки, нирок, рогівки ока. Працює спільна команда київських, львівських та польських фахівців, – наголошує Борис Тодуров.

Операція мала можливою в Україні, зауважує кардіохірург, завдяки очільнику Львівській лікарні швидкої допомоги Олегу Самчуку та його команді.

– Десятки фахівців із різних центрів працюють чітко по хвилинах як злагоджений механізм. Пишаюся своїми колегами. Спасибі, друзі, за відмінну роботу, – подякував лікар.

19 серпня в Україні вперше трансплантували кістковий мозок дорослій людині від неродинного донора.

18-річній Еліні Торопенко пересадили клітини 19-річного хлопця з Німеччини медики Черкаського обласного онкологічного диспансеру спільно з командою Охматдит.

Трансплантація відбулася повністю державним коштом. За теперішнім тарифом це – 2 484 470 грн.

За місяць донорський кістковий мозок прижився, хворобу вдалося подолати. 16 вересня 18-річну Еліну виписали з лікарні.

Джерело: Борис Тодуров

Фото: Херсонська обласна клінічна лікарня