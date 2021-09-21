У Львівській лікарні швидкої допомоги вперше в Україні пересадили серце 13-річній дитині.
Радісною новиною поділився кардіохірург, очільник київського Інституту серця Борис Тодуров.
Ця трансплантація стала 20-ю в його кар’єрі.
– Сьогодні одномоментно відбувається трансплантація серця, легенів, печінки, нирок, рогівки ока. Працює спільна команда київських, львівських та польських фахівців, – наголошує Борис Тодуров.
Операція мала можливою в Україні, зауважує кардіохірург, завдяки очільнику Львівській лікарні швидкої допомоги Олегу Самчуку та його команді.
– Десятки фахівців із різних центрів працюють чітко по хвилинах як злагоджений механізм. Пишаюся своїми колегами. Спасибі, друзі, за відмінну роботу, – подякував лікар.
19 серпня в Україні вперше трансплантували кістковий мозок дорослій людині від неродинного донора.
18-річній Еліні Торопенко пересадили клітини 19-річного хлопця з Німеччини медики Черкаського обласного онкологічного диспансеру спільно з командою Охматдит.
Трансплантація відбулася повністю державним коштом. За теперішнім тарифом це – 2 484 470 грн.
За місяць донорський кістковий мозок прижився, хворобу вдалося подолати. 16 вересня 18-річну Еліну виписали з лікарні.
Джерело: Борис Тодуров