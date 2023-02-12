Власти Аргентины недовольны потоком беременных из России, подозревая, что единственная цель их приезда состоит в стремлении получить аргентинский паспорт.

Из 33 женщин, прибывших в аргентинской столице одним рейсом в четверг, троих задержали из-за проблем с документами. Еще троих задержали накануне, сообщила глава миграционного агентства Флоренсия Кариньяно.

Она заявила, что россиянкам отказали во въезде из-за предоставления ложной информации о целях поездки.

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По ее словам, женщины въехали в страну как туристки. Все они находились на поздних сроках беременности.

– Они приезжают в Аргентину, регистрируют своих детей как аргентинцев и уезжают. Наш паспорт очень безопасен во всем мире. Он позволяет въезжать в 171 страну без визы, — пояснила глава миграционного агентства.

Родители детей, родившихся в Аргентине, также имеют право на постоянный вид на жительство, а затем — и аргентинский паспорт. Сейчас россияне могут путешествовать без визы только в 87 стран.

Беременные женщины и раньше приезжали рожать в Аргентину, но после вторжения России в Украину страна испытала ощутимый наплыв беременных россиянок. С августа 2022 г. поток российских граждан в Аргентину заметно увеличился.

Кристиан Рубилар, адвокат россиянок, задержанных в аэропорту, заявил местным СМИ, что его клиентки пытаются спастись от войны и репрессий, поскольку выражение несогласия с российской политикой грозит тюрьмой. Однако глава миграционной службы в это не верит.

Ведь около семи тысяч из этих женщин вернулись домой сразу после родов, поручив аргентинским юристам оформить документы на гражданство для младенцев, а впоследствии — и для родителей.

Как заявила Кариньяно, все это вызывает беспокойство у аргентинских властей, а по факту такого вида “туризма” начато расследование.

Полиция проводит рейды в рамках расследования “миллионного бизнеса и незаконной сети”, которая якобы обеспечивала беременных российских женщин и их партнеров поддельными документами, выданными в рекордно короткие сроки, чтобы позволить им поселиться в Аргентине.

По сообщению полиции, услуги стоили до $35 тыс., а родильный туризм российских гражданок в Аргентину является прибыльной и устоявшейся практикой.