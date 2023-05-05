В Украине работает Благотворительный фонд После службы, который помогает участникам российско-украинской войны адаптироваться к гражданской жизни. Фонд основан американцем Эдвардом Маршалом более 10 лет назад.

Одно из направлений реабилитации, которым занимается Фонд, — арт-терапия, где учат не просто рисовать, а создавать картины.

— Я никогда не рисовала, даже в школе. Я больше математик, у меня с творчеством не очень. В начале как-то страшно было, — признается ветеран войны Алина Терехова.

И она не одна такая. Когда преподаватель рассказывает, как легко нарисовать эту женщину в белом, все смеются, но все же старательно берутся за кисти. Цель этого урока — помочь друг другу пройти терапию созиданием.

Директор Фонда Галина Сернивка тоже воевала. По ее словам, справиться с болезненными воспоминаниями о фронте помогает процесс перенесения их на холст.

Галина на войне с 2014 года. Сначала как волонтер Национальной гвардии, затем стала в ряды Нацполиции.

Что именно дает рисование, участники мастер-класса объясняют по-разному. Но сходятся в одном — терапия работает.

Алина Терехова уволилась с военной службы всего месяц назад. Тоже начинала с волонтерства в 2014-м, затем стала добровольцем в батальоне Айдар — помогала военным с документами. С началом большой войны Алина — боевой медик.

— Спустя месяц тяжело адаптироваться. Звонят семьи погибших, пропавших без вести, просят помочь, скоординировать, куда обратиться. А на этих занятиях это напряжение отпускает, — говорит Алина.

Фонд После службы пытается адаптировать зарубежные практики в Украине. Раз в месяц устраивают посиделки с пиццей, встречаются, чтобы просто поговорить. А еще здесь помогают с лечением, обучением и переквалификацией.

— Мы понимаем, что те, кто был на войне, полностью не вернутся с нее никогда. Но им нужно научиться жить с этим. Понять, почему они закрываются, почему не хотят рассказывать о пережитом, — говорит Галина Сернивка.

По ее словам, Фонд помогает и тем, кто сейчас служит, и их родным. Например, организуют встречи группы поддержки для тех, кто ждет близких с войны.

Как работает терапия созиданием, видно уже через два часа занятий. Женщины — вдохновленные и удивленные. Говорят, что, оказывается, в любом возрасте можно научиться чему-то новому. В том числе и писать картины.