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AstraZeneca и Pfizer: эксперты Минздрава не зафиксировали негативных последствий после прививки этими вакцинами

8 мая 2024, 15:33
Марина Мелехова редактор
вакцина, щеплення
Источник: Pixabay

Министерство здравоохранения не зафиксировало в Украине никаких негативных последствий после прививки вакцинами AstraZeneca и Pfizer. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Вакцины против Covid-19

После вакцинации против Covid-19 могут возникать различные реакции — от покраснения на месте введения инъекции до повышения температуры или других негативных последствий.

Однако, если случается что-то более серьезное, эксперты фармакологического и эпидемиологического надзора тщательно расследуют, действительно ли это вызвано иммунизацией.

— Пока мы не зафиксировали никаких случаев, связанных с вакцинами AstraZeneca или Pfizer, — отметил Кузин.

Он также добавил, что на каждом пункте вакцинации есть специальные аптечки и специалисты, которые могут оказать домедицинскую помощь.

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Источник: Единые новости

Теги
Игорь Кузин Вакцины Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины хвороби
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