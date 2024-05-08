Министерство здравоохранения не зафиксировало в Украине никаких негативных последствий после прививки вакцинами AstraZeneca и Pfizer. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Вакцины против Covid-19

После вакцинации против Covid-19 могут возникать различные реакции — от покраснения на месте введения инъекции до повышения температуры или других негативных последствий.

Однако, если случается что-то более серьезное, эксперты фармакологического и эпидемиологического надзора тщательно расследуют, действительно ли это вызвано иммунизацией.

— Пока мы не зафиксировали никаких случаев, связанных с вакцинами AstraZeneca или Pfizer, — отметил Кузин.

Он также добавил, что на каждом пункте вакцинации есть специальные аптечки и специалисты, которые могут оказать домедицинскую помощь.

Источник: Единые новости