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AstraZeneca і Pfizer: експерти МОЗ не зафіксували негативних наслідків після щеплення цими вакцинами

8 Травня 2024, 15:33
Марина Мелехова редактор
вакцина, щеплення
Джерело: Pixabay

Міністерство охорони здоров’я не зафіксувало в Україні жодних негативних наслідків після щеплення вакцинами AstraZeneca та Pfizer. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Вакцини проти Covid-19

Після вакцинації проти Covid-19 можуть виникати різні реакції – від почервоніння на місці введення ін’єкції до підвищення температури або інших негативних наслідків.

Однак, якщо трапляється дещо більш серйозне, експерти фармакологічного та епідеміологічного нагляду ретельно розслідують, чи дійсно це викликано імунізацією.

– Наразі ми не зафіксували жодних випадків, пов’язаних з вакцинами AstraZeneca або Pfizer, – зазначив Кузін.

Він також додав, що на кожному пункті вакцинації є спеціальні аптечки та фахівці, які можуть надати домедичну допомогу.

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Джерело: Єдині новини

Теги
Ігор Кузін Вакцини Коронавірус Covid-19 МОЗ України хвороби
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