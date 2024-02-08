Новое исследование австралийских ученых показало, что те, кто часто ковыряются в носу, имеют высокую вероятность развития болезни Альцгеймера.

Путь патогенов

Ученые из Университета Западного Сиднея проанализировали различные научные работы и установили, что нейровоспаление, возникающее в результате ковыряния в носу, опасно из-за определенных микроорганизмов, которые стимулируют мозг вырабатывать бета-амилоид, основную причину прогрессирующей деменции.

— Носовая полость — это вероятный путь для проникновения патогенов, учитывая ее прямую анатомическую связь с мозгом и раннюю стадию Альцгеймера, — отмечают ученые.

В чем опасность

Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующая неизлечимая патология центральной нервной системы, которая приводит к нарушению и потере интеллектуальных способностей.

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Человек теряет способность выполнять даже простые действия, поскольку заболевание сопровождается комплексом неврологических расстройств.

Исследователи рекомендуют регулярно очищать носовые проходы с помощью более щадящих методов, таких как промывание носа физиологическим раствором или сморкание.

Источник: Wion